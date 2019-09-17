Украинская певица Тина Кароль хотела покончить жизнь самоубийством. Об этом она рассказала в интервью программе "Життя відомих людей".

Певица призналась, что суицидальные мысли возникли у нее в 2013 году после смерти мужа Евгения Огира. 27-летней звезде было крайне трудно справиться с горем, но ей в этом помог сын Вениамин.

Только мысли о том, что нужно заботиться о сыне помогли Кароль выбраться из депрессии, и не думать о смерти. По словам певицы, что 10-летний Вениамин - это копия отца в характере, поведении и чертах лица. Такое сходство часто напоминает звезде о трагедии.

Ранее "Страна" писала о том, что Тину Кароль в платье со смелым декольте сравнили с Пугачевой.

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