Сегодня старт Лиги чемпионов. Наполи - Ливерпуль, Боруссия - Барселона и все остальные пары первого дня
Болельщики всего мира дождались своего праздника. Сегодня, 17 сентября, в Европе стартует групповой турнир очередного сезона Лиги чемпионов.
Итак, "Страна" представляет все матчи первого тура 17 сентября
Интер - Славия
Лион - Зенит
Аякс - Лилль
Наполи - Ливерпуль
РБ Зальцбург - Генк
Боруссия (Дортмунд) - Барселона
Бенфика - РБ Лейпциг
Челси - Валенсия.
Наш чемпион, донецкий Шахтер стартует в Лиге чемпионов завтра, 18 сентября. В Харькове "горняки" примут английский Манчестер Сити. На этой игре ожидается аншлаг. На игру продано 30 000 билетов (данные по состоянию на 21.00 16 сентября - Ред.), при максимальной вместимости ОСК "Металлист" в 40 003 человека.
Кстати, уже появились распорядок дня и заявка Манчестер Сити на первый матч Лиги чемпионов с Шахтером.