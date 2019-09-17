Болельщики всего мира дождались своего праздника. Сегодня, 17 сентября, в Европе стартует групповой турнир очередного сезона Лиги чемпионов.

Итак, "Страна" представляет все матчи первого тура 17 сентября

Интер - Славия



Лион - Зенит



Аякс - Лилль



Наполи - Ливерпуль



РБ Зальцбург - Генк



Боруссия (Дортмунд) - Барселона



Бенфика - РБ Лейпциг



Челси - Валенсия.

Наш чемпион, донецкий Шахтер стартует в Лиге чемпионов завтра, 18 сентября. В Харькове "горняки" примут английский Манчестер Сити. На этой игре ожидается аншлаг. На игру продано 30 000 билетов (данные по состоянию на 21.00 16 сентября - Ред.), при максимальной вместимости ОСК "Металлист" в 40 003 человека.

Кстати, уже появились распорядок дня и заявка Манчестер Сити на первый матч Лиги чемпионов с Шахтером.