В офисе коммуникаций премьер-министра Украины Алексея Гончарука опровергли информацию о том, что он говорил Financial Times о готовящемся компромиссе между командой Зеленского и Игорем Коломойским касаемо "Приватбанка". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что информация, опубликованная во вторник в материале Financial Times со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука о якобы возможном компромиссе с бизнесменом Игорем Коломойским относительно спора о национализации ПриватБанка, является искаженной и не соответствует действительности. В ближайшее время будет предоставлено более подробное разъяснение.

Отметим, что в материале Financial Times была приведена такая цитата Гончарука: "Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивно воспринимаю любую риторику, направленную на поиск компромисса", -

В то же время олигарх Игорь Коломойский недавно заявил, что в споре о национализации ПриватБанка готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением и видит для этого хорошее окно возможностей.

Отметим, что в настоящее время экс-владельцы "Приватбанка" и НБУ ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. Так, суд Лондона объявит решение по спору ПриватБанка с Коломойским в октябре.