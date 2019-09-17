Украинский бизнесмен Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой может быть выгоден прежде всего ей самой. Об этом он заявил в переписке с корреспондентом "Украинской правды".

"Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", - написал Коломойский в ответ на просьбу прокомментировать факт поджога дома Гонтаревой под Киевом.

Напомним, что бывшая глава Нацбанка Украины сейчас проживает и работает в Лондоне (Великобритания). В Украине против нее расследуется ряд уголовных дел, в которых фигурирует и экс-президент Петр Порошенко. При этом Валерия Гонтарева игнорирует повестки, которыми ее вызывают на допросы.

Известно, что Игорь Коломойский является давним оппонентом Валерии Гонтаревой. Минувшим летом то ли в шутку, то ли всерьез он грозился "доставить" ее для допроса из Лондона в Киев частным самолетом.

Напомним, в ночь на 17 сентября неизвестные забросали дом Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом коктейлями Молотова и спровоцировали масштабный пожар.

После известия о ЧП у Зеленского поджог дома Гонтаревой назвали провокацией, а Аваков заявил, что поджигатели являются врагами Украины.

Также мы сообщали, что в ночь на 5 сентября в центре Киева сгорел автомобиль невестки Валерии Гонтаревой. Экс-глава называет обрушившиеся несчастия давлением на нее.