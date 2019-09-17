Сегодня, 17 сентября, футболисты-хулиганы Александр Кокорин и Павел Мамаев, досрочно освобожденные судом за хорошее поведение в колонии, вышли на свободу. Примечателен тот факт, что у Павла Мамаева сегодня день рождения - ему исполнился 31 год.

На свободу вышли футболисты, а также младший брат Александра Кокорина Кирилл. Они не стали общаться с прессой. Все трое сели в подъехавший к выходу из колонии черный Mercedes-Benz и уехали, передает "Интерфакс".

Фото: ТАСС

Напомним, ранее Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил за драки в центре столицы РФ полузащитника Краснодара Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий Зенита Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина. Тогда же суд постановил, что по УДО должен выйти осужденный вместе с ними брат Кокорина Кирилл. Ходатайство об УДО осужденные подали в начале августа.

Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были задержаны в октябре 2018 года и с тех пор находились под стражей. По версии следствия, они стали участниками двух драк утром 8 октября в центре Москвы. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук.

Затем они участвовали в потасовке с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным в "Кофемании" на Большой Никитской улице. Фигуранты дела признали вину частично.