Новой главой Центральной избирательной комиссии может стать одна из трех кандидатур: Алина Загоруйко, Вадим Галайчук, Сергей Кальченко. Все трое - действующие нардепы от "Слуги народа", при этом Сергей Кальченко имеет самые высокие шансы. Об этом передает РБК-Украина.

"Я спрашивал и у Алины Загоруйко, и у Вадима Галайчука, видят ли они себя в ЦИК. Они мне не дали конкретного ответа по этому поводу. Когда партия будет определяться с кандидатами, я, например, буду рекомендовать Сергея Кальченко, хорошего эксперта по конституционному праву, эксперта Венецианской комиссии", - сообщил заместитель главы комитета Рады по вопросам организации государственной власти Александр Качура.

Сергей Кальченко - адвокат, юрист, работал в "Киноквартале", был представителем Зеленского в ЦИК на выборах президента.

Алина Загоруйко - заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. На выборах президента была одним из доверенных лиц Владимира Зеленского. Ранее работала консультантом управления обеспечения деятельности членов Комиссии Секретариата Центральной избирательной комиссии, уволилась в 2017 году.

Вадим Галайчук - главный юрист предвыборного штаба Владимира Зеленского. Был юристом юридического департамента партии "Наша Украина" и кандидата в президенты Виктора Ющенко. Учился в Мичигане (США). Имеет награды от американского Агенства международного развития (USAID). Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Ранее "Страна" разбиралась том, зачем Зеленский решил полностью поменять состав ЦИК.