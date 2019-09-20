19 сентября вышла новая операционная система для гаджетов Apple - iOS 13. Дата ее выхода была объявлена на презентации новых устройств Apple в Купертино, США. А обновление пришло на мобильные устройства вечером

Впервые iOS 13 и iPadOS были анонсированы на презентации для разработчиков WWDC19 3 июня этого года. Первая бета-версия была доступна только для зарегистрированных разработчиков.

Новая операционная система будет работать на айфонах, начиная с модели iPhone 6S, а также на iPod touch 7.

Что известно об iOS 13

Производители объявили, что улучшена производительность и скорость работы. Приложения - как встроенные, так и сторонние - будут открываться до двух раз быстрее, обещают разработчики. Обновления для программ будут на 60% легче. А система Face ID будет производить идентификацию пользователя на 30% быстрее, чем раньше.

Одним из самых ожидаемых обновлений был темный режим (Dark Mode). Помимо возможности разнообразить вид гаджета, он еще позволит экономить батарею. Темным будет не только интерфейс операционной системы, но и клавиатура и все штатные приложения. Его можно будет включить в настройках на постоянной основе или настроить автоматическое включение в ночное время.

Еще одна из ожидаемых функций - поддержка свайпов в штатной клавиатуре. Теперь можно будет нарать слово или составить предложение, не отрывая палец от экрана. Раньше такая возможность была только в некоторых сторонних приложениях для клавиатуры.

Добавлены некоторые функции в камеру. В частности, можно будет самостоятельно регулировать освещенность кадра в портретной съемке, чтобы получить идеальное фото.

Добавлены новые инструменты редактирования фото и видео. Видеоролики теперь можно будет поворачивать (чего, как ни удивительно, нельзя было сделать в предыдущей версии iOS) и кадрировать. также полностью переработана вкладка "Фото".

Производители обещают, что теперь будет намного легче находить в архиве нужные снимки.

Безопасность и мемодзи

В iOS 13 уделили много внимания безопасности. Телефон сможет передавать данные о местоположении какому-либо приложению один раз, при этом не давая постоянного доступа к этим данным.

Также пользователи теперь смогут отправлять письма со случайно генерируемых почтовых адресов, что позволит скрыть свой настоящий e-mail.

Появилась система сквозного шифрования для хранения видео в iCloud: теперь записи может просматривать только владелец и люди, которым дали доступ в приложении "Дом".

Приложение "Карты" было заметно переработаны. Появился режим LookAround, который позволяет виртуально посмотреть на улицы и прогуляться по ним. Правда, работать это пока будет только в некоторых городах США, но в 2020 году обещают добавить другие города и страны.

Встроенное приложение "Команды", в котором собраны как быстрые команды из ваших приложений, так и те, что создал пользователь, поможет Siri эффективнее работать с другими приложениями.

Можно будет управлять устройством полностью при помощи голоса (правда, пока только на английском языке) - открывать приложения, отправлять письма, диктовать тексты. Голосовой помощник также умеет зачитывать вслух входящие сообщения.

В операционке появились так называемые мемодзи, которые можно кастомизировать по своему вкусу - добавлять новые прически, пирсинг, макияж и так далее. Мемодзи автоматически добавляются к стикерам на клавиатуре, и их можно использовать в переписке в любых приложениях.