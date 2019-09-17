В субботу Кабмин представил отдельные цифры из госбюджета на 2020 год. А в понедельник законопроект появился на сайте Верховной Рады.

В нем нет ничего, что обещала Зе-команда: каких-либо реформ, миллиардов дополнительных денег от остановки контрабанды и даже обещанных премьером Гончаруком темпов роста ВВП (он говорил, что это будет 40% за пять лет).

Половину доходов бюджета съедают долги, еще четверть - затраты на армию и силовиков. Рост пенсий и зарплат незначительный, то же со статьями на медицину и образование.

В общих чертах это ничем не отличается от бюджета, который подавали при Гройсмане и Порошенко. Предусмотрено даже повышенное финансирование для скандального Института национальной памяти.

"Страна" подробно анализировала новый проект на 2020 год. Мы также собрали отзывы на новый бюджет.

"Бюджет без шкурняков"

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет опубликовал заявление с похвалой бюджету на своей странице в Facebook. В тексте документа он не усматривает противоречий и вообще считает его единственным "бюджетом без шкурняков".

"Обсуждали с коллегами-министрами, как его назвать (бюджет, - Ред.) Например, "Бюджет развития" или "Бюджет эффективности"... Пока что мне больше всего нравится неофициальное название ББШ - "Бюджет без Шкурняков"."Шкурняк" - это тема, которая лоббируется в интересах отдельных политиков. Один из первых терминов, который я узнал на новом месте работы. Надеюсь, скоро снова его забуду", - написал Дубилет.

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова не разделяет восторженного заявления Дубилета. Она проанализировала госбюджет и выяснила, что себя слуги народа никоим образом не обделили: чиновники Кабмина, сотрудники Офиса президента и народные депутаты и дальше будут лечиться в Феофании, по отдельному бюджету в 806 млн грн.

Как и раньше государственные резиденции будут содержаться за госсчет - 80 млн грн или 20 % от затрат на все заповедники страны. Через госфонд регионального развития в следующем году планируют потратить на желания депутатов мажоритарщиков 9,5 млрд грн.

"В бюджете также указаны затраты на Агенство по управлению госдолгом. И на бюро финансовых расследований, хотя законы о создании этих госорганов депутаты даже еще не начали рассматривать.

Интересно было глянуть, как финансируют "электронное государство" - фишка нового времени. На эти цели в бюджете предусмотрено 80 млн грн... Ни янтарный бизнес, ни игорный бизнес, ни теневую проституцию всех уровней и форм в следующем году не легализуют, как и не проведут масштабную приватизацию. В бюджете об этом - ни строчки.

Доброе утро, реформаторы!" - написала Светлана Крюкова.

На эти аргументы Светланы Крюковой Дубилет пообещал учесть все запланированные реформы ко второму чтению госбюджета.

"Светлана, в этом документе пока что не отражены почти никакие реформы. Потому это и первая версия, которая по инерции досталась новому правительству. К следующему чтению, надеюсь, многое из "нового" будет уже отражено", - прокомментировал он под постом.

"Обнищание пенсионеров и рост контрабанды"

Экс-нардеп Виталий Куприй не нашел содержательных изменений в госбюджете. По его мнению, в бюджете на 2020 год не только ничего не изменилось, но и ухудшилось. Он пояснил в восьми пунктах, почему достичь роста экономики на 40% за 5 лет не получится:

При ожидаемом росте ВВП на 3,3% минимальная заработная плата поднимается всего на 500 грн. - до 4723 грн. При этом пенсии поднимутся лишь на 5,6%, что при ожидаемый инфляции в 7,2% будет означать реальное обнищание пенсионеров. Даже в правительстве Гройсмана повышение зарплат и пенсий проходило большими темпами.



Поступления от внутреннего НДС уменьшается на 1,1 миллиарда гривен до уровня 93,5 млрд. То есть производить и потреблять будем меньше или больше пойдем в тень. При этом НДС по импорту в 3,5 раза превышает внутренний, что говорит о мощных схемах уклонения от уплаты налога в Украине. Вообще-то НДС обещали заменить налогом со сбора, который нельзя будет не платить.



Никакого стимулирования внутреннего производства не будет. Налог на прибыль в размере 114 млрд остается, хотя его обещали заменить налогом на выведенный капитал. Это чтобы инвесторы не имели стимула прятать доходы по оффшорам, а инвестировали внутри страны.



Совокупные таможенные платежи вырастут лишь на 6,4% при увеличении импорта на 7,2%. То есть платить импортеры будут меньше, контрабанда только увеличится.



Рентные платежи (или как их называют в народе "налог с олигархов") почти не меняются и даже немного уменьшаются до уровня 58,15 млрд грн. Это плата за использование недр и природных ресурсов. Таким образом, легализация добычи янтаря вообще не предусмотрена.



Уровень занятости уменьшится по прогнозам на долю процента при чистых иностранных инвестициях в 4 млрд дол. Если речь шла об открытии финансового сектора иностранным банкам и страховым компаниям, то на это мы и ожидаем. А где же другие молочные реки?



Доходы от приватизации предусмотрены на уровне 5 млрд. грн. Напомню, что только одно предприятие Криворожсталь после Оранжевой революции было приватизировано в 25 раз дороже. Что, скупят все по гривне?



Прожиточный минимум (это сумма, меньше которой жизнь превращается в существование) установлен в 2027 гривен в месяц. То есть большое количество пенсионеров снова получит пенсию, которая по размеру обречет их на быстрое старение и смерть. Геноцид продолжается!

"Перечитать и сжечь"

Не в восторге от бюджета и некоторые представители "Слуги народа".

Нардеп Максим Бужанский предлагает сжечь бюджет.

"В нашей стране есть одна вечная проблема. Бюджет всегда подается в свинячий голос, оцените красоту фразы, голосуется ночь и принимается под утро. И вот, впервые за всю дорогу, он подан в середине сентября. Так вот, это как раз тот, исключительный случай, когда спешить явно не стоило. Стоило внимательно и вдумчиво перечитать, несколько раз. Перед тем, как сжечь.

И да, когда Президент говорит- нужно подготовить и внести, это значит, что нужно подготовить. Самим. А не найти в куче гройсмановского хлама, сдуть пыль и скромно бросить на стол, играя ямочками на щеках. Не знаком с авторами, говорят, писала госпожа Маркарова еще тогда, и она же приволокла в парламент уже сейчас. Не знаю как это сделать, но нужно тонко намекнуть девушке, что мы дважды сходили на выборы, чтобы сейчас больше не было, как тогда", - заключил Бужанский.

Народный депутат от "Слуги народа" и журналист Александр Дубинский также недоволен госбюджетом:

"Читаю на ночь глядя бюджет на 20 год. Рост ВВП 3.3%. Эдак мы 40% роста экономики можем и за 10 лет не достичь... Не иначе, диверсия. Наверное, опять Порошенко гадит", - иронизирует Дубинский.

"При доходах Вятровича украинцы догонят Польшу"

Журналист Дмитрий Коротков не обошел тему финансирования Института нацпамяти, которым руководит Владимир Вятрович (в 2020 году финансирование увеличили втрое по сравнению с 2018 годом - до 130 млн грн, - Ред).

"Никто в проекте бюджета не заметил одну мелочь: на Институт нацпамяти Вятровича в 2020-м выделяются 130 млн. Вместо 105 млн в нынешнем году. Вместо 57 млн в 2018. Вместо 27 млн в 2017. Это на институт, который вообще обещали прикрыть. Если бы у всех росли доходы, как у Вятровича, украинцы по уровню жизни уже догнали бы Польшу", - написал в Facebook Коротков.

"Институт NAZ-памяти - 130 млн гривен

Транспланталогия - 112 млн гривен

Первый бюджет Зеленского.

Порошенко, говорите, плохой был?", - написал журналист Алексей Романов в Facebook.

Также в соцсетях постят фотожабы на соответствующую тему, связывая рост минималки на 550 гривен с тотальным падением миграции украинцев в Польшу.

Breaking news "Мінімалка: зростає на 550 гривень. Міграція у Польшу впала до 0%"