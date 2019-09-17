В проекте государственного бюджета на 2020 год на Институт нацпамяти, которым руководит Владимир Вятрович, предусмотрено выделение 130 миллионов гривен. Это гораздо больше, чем в 2019 году и более, чем в два раза превосходит расходы государства на эту структуру в 2018-м году. Об этом на своей странице в соцсети пишет жирналист Дмитрий Коротков.

"Никто в проекте бюджета не заметил одну мелочь: на Институт нацпамяти Вятровича выделены 130 млн. Вместо 105 млн в нынешнем году. Вместо 57 млн в 2018. Вместо 27 млн в 2017. Это на институт, который вообще обещали прикрыть. Если бы у всех росли доходы, как у Вятровича, украинцы по уровню жизни уже догнали бы Польшу", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее у Зеленского Институт нацпамяти называли одной из самых коррумпированных структур предыдущей власти.

Также нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что проблемы во взаимоотношениях между Украиной и Польшей, которые возникали в последние годы, были спровоцированы главой Украинского института национальной памяти Владимиром Вятровичем.

Напомним, что Владимир Вятрович, который шел в Раду по спискам партии Порошенко "Европейская солидарность", в парламент не попал.