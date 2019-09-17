Стало известно, что 70% украинцев положительно оценивают деятельность президента Владимира Зеленского, при этом деятельность Верховной Рады положительно оценивают всего 44% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Центром Разумкова, передает "Интерфакс-Украина".

Социологи в течение 6 - 11 сентября опросили 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Оказалось, что 70% украинцев положительно оценивают деятельность президента Владимира Зеленского, при этом тех, кто оценивает ее отрицательно, всего 9%. Деятельность нового состава Кабинета министров положительно оценивают 45% украинцев, отрицательно 8%, а Верховной Рады - 44% и 10% соответственно.

Деятельность фракции "Слуга народа" в Верховной Раде положительно оценивают 50%, негативно 11% опрошенных, фракции "Европейская солидарность" - 14% и 59% соответственно, фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17% и 54% , фракции "Батькивщина" - 23% и 44%, фракции партии "Голос" - 23% и 35%, депутатской группы" За будущее "- 9% положительно и 28% отрицательно.

При этом большинство опрошенных (57%) полагают, что события в стране развиваются в правильном направлении, а 17% - что события развиваются в неправильном направлении. 62% опрошенных считают, что деятельность новой власти приведет к улучшению ситуации в стране, 7% - что ее деятельность приведет к ухудшению ситуации, 15% - что она существенно не изменит ситуацию в стране.

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается президенту Украины (ему доверяют 79% опрошенных), Вооруженным силам Украины (74%), волонтерским организацям (69%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), Национальной гвардии Украины (64%), Церкви (63%), Государственной пограничной службы (63%), добровольческим батальонам (62%), правительству Украины (57%), Верховной Раде (57%), СМИ Украины (56%), общественным организациям (52%), Национальной полиции (51%).

Недоверие чаще высказывается российским СМИ (не доверяют им 80% опрошенных), судебной системе в целом (72%), местным судам (66%), коммерческим банкам (65%), политическим партиям (63%), прокуратуре (61%), Верховному суду (59%), Конституционному суду Украины (56%), государственному аппарату (чиновникам) (55%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (54%), Специализованой антикоррупционной прокуратуре (53%), Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции (52%), Нацбанку Украины (51%), Антикорупционному суду (50%), профсоюзам (49%).

Напомним, 6-10 сентября соцопрос проводила группа "Рейтинг", по его результатам оказалось, что 71% опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Владимира Зеленского. То есть опрос Центра Разумкова показал результат на 8% больше.

Также мы писали, что всего 29% опрошенных украинцев положительно оценивают работу премьер-министра Алексея Гончарука, 11% опрошенных оценивают работу премьера негативно. Две трети еще не смогли дать оценок новому премьер-министру.