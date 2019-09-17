В Черкасской области задержали 38-летнего жителя г. Тальное, который в пьяном виде совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Уточняется, что мужчина изнасиловал девочку у нее же дома. Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 153 (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура настаивает на аресте задержанного. Ходатайство об этом уже находится на рассмотрении суда. За совершенное преступление злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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