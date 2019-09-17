Конституционный суд Украины планирует сегодня переизбрать своего главу.

По информации источников "Страны" в КСУ, для этого сегодня срочно поменяли повестку дня и решили проводить специальное пленарное заседание.

На нем решают вопрос о снятии с должности главы суда Натальи Шапталы. И назначении на ее место нынешнего зампреда Александра Тупицкого.

Как сообщала "Страна", сегодня суд планировал толковать статью 151-2 Конституции.

Судьи должны были ответить на вопрос - все ли решения КСУ не могут быть обжалованы в иных судебных инстанциях. Либо только вердикты, вынесенные по конституционным представлениям, конституционным обращениям и конституционным жалобам.

Целью этого заседания было, как сообщала "Страна", сорвать вынесение решения о восстановлении незаконно уволенного председателя КСУ Станислава Шевчука. Его вопрос будет рассматриваться завтра в Окружном админсуде Киева.

У Натальи Шапталы срок полномочий заканчивается в 20-х числах сентября. Если к тому времени суд восстановил бы в должности главы Шевчука, то он бы автоматически пришёл бы на пустующее место и ситуации двоевластия не возникло.

Видимо с этой целью сейчас и хотят назначить нового главу, чтобы бывшему председателю КСУ было бы сложнее вернуться к исполнению обязанностей, если его восстановит суд.

Детальнее об этом можно прочитать в заметке Конституционный суд хочет заблокировать восстановление экс-главы Станислава Шевчука в должности.

Также сообщалось, что Конституционный суд сегодня попытается отменить закон о люстрации.