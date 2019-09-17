Дым поднялся до небес. В Италии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Фото
Во вторник, 17 сентября, на севере Италии произошел взрыв на заводе нефтегазовой компании Eni. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел около 06:35 по местному времени (07:35 по киевскому) вблизи города Саннадзаро-де-Бургонди. Прогремевший взрыв привел к сильному пожару.
Ситуация находится под контролем, пострадавших нет. Однако столбы дыма видны за несколько километров от места случившегося. На место инцидента прибыли пожарные, медики и полиция.
Скриншоты: Twitter
Напомним, 14 сентября в Саудовской Аравии дроны атаковали крупнейший в мире НПЗ.
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