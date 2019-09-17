Во вторник, 17 сентября, на севере Италии произошел взрыв на заводе нефтегазовой компании Eni. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что инцидент произошел около 06:35 по местному времени (07:35 по киевскому) вблизи города Саннадзаро-де-Бургонди. Прогремевший взрыв привел к сильному пожару.

Ситуация находится под контролем, пострадавших нет. Однако столбы дыма видны за несколько километров от места случившегося. На место инцидента прибыли пожарные, медики и полиция.

Скриншоты: Twitter

Напомним, 14 сентября в Саудовской Аравии дроны атаковали крупнейший в мире НПЗ.

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