Выяснилось, кто является отцом ребенка, которого накануне родила привезенная со свалки 12-летняя девочка в Ровно. По словам местных жителей, папе новорожденного 20 лет. Он родом из Закарпатья. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как рассказали обитающие на свалке вместе с семьей 12-летней роженицы, отец ребенка от сына не отказывается и ждет маму и малыша у себя дома на Закарпатье. Однако, его разыскивает ровенская полиция.

"Половые сношения с несовершеннолетним лицом, не достигшим 16 лет. Санкция - от пяти восьми лет лишения свободы", - говорит руководитель отдела коммуникации ГУ Нацполиции Ровенской области Антон Крук.

Пока же девочка с младенцем находится под присмотром медиков, а соцслужбы собирают информацию о ней и других детях, которые уже третий год живут посреди мусорного полигона. Дело в том, что до этого случая о них ни один работник предприятия не сообщал.

Ранее "Страна" писала о том, что в Индии 74-летняя женщина родила двойню и установила мировой рекорд.

Также мы сообщали, что в Полтаве женщина родила ребенка на остановке транспорта, роды приняли прохожие.