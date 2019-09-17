Полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в Киевской области. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Уголовное производство ведется по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Сейчас правоохранители проводят расследование.

По данным полиции, информация о пожаре в доме Гонтаревой поступила в ночь на 17 сентября. Охранник услышал посторонний шум, вышел во двор и увидел пылающую кровлю дома. Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения удалось установить, что около 03:00 часов неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелезал через забор дома.

Также в полиции уточняют, что с мая дом использовался как дачный, а до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, мы публиковали видео пожара в доме Гонтаревой, который забросали коктейлями Молотова.

Также сообщалось, что на месте ликвидации пожара работали 6 единиц спасательной техники и 1 единица вспомогательной. Огнем поврежден практически весь дом, потому что очаги возгорания находились в разных местах.