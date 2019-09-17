Глава МВД Арсен Аваков назвал ночной поджог дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой проявлением криминального давления. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Ночной поджог дома Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству", - заявил министр.

Также Аваков заверил, что полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника.

Фото: twitter.com

Напомним, бывшая глава НБУ заявила, что под Киевом неизвестные сожгли ее дом, забросав его коктейлями Молотова.

Позже появилось видео масштабного пожара, а в ГСЧС сообщили, что дом Гонтаревой подожгли со всех сторон, но обошлось без жертв.