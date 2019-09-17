Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет достичь компромисса с олигархом Игорем Коломойским по "Приватбанку". Об этом со ссылкой на Financial Times пишет НВ.

Так, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал журналистам, что власть и Коломойский, по его мнению, должны искать совместные решения в этой ситуации.

"Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивно воспринимаю любую риторику, направленную на поиск компромисса", - сказал Гончарук.

Также он добавил, что в ситуации с "Приватбанком" должно быть учтено мнение МВФ. Что касается того, кто занимается вопросом урегулирования конфликта, по словам украинского премьера, это президент Зеленский и глава ОП Андрей Богдан.

"Мы с самого начала понимали, что это особый вопрос, поэтому я никогда не отвечал за него. Богдан и президент лично занимались этим вопросом с самого начала", - отметил Алексей Гончарук.

Премьер-министр Украины также уверен, что команда Зеленского в этом вопросе будет на стороне государства. В то же время издание уточняет, что неофициальные переговоры об урегулировании ситуации с "Приватбанком" возобновились после прихода Зеленского к власти.

"Скорее всего, от Коломойского не будут требовать отказаться от каких-либо активов или компенсировать убытки, нанесенные банку", - рассказал информированный источник. А экс-глава НБУ Валерия Гонтарева отметила, что выступает против заключения сделки с Коломойским, так как тот не выполнил условия рекапитализации.

Напомним, Коломойский увидел окно возможностей для мирового соглашения по Привату.

Также мы писали, что детективы НАБУ получили доступ к секретной информации Приватбанка.