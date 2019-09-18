Сегодня в Украине чтят память погибших мотоциклистов, а православные вспоминают родителей Иоанна Предтечи - святых Елисавету и Захария. В мире - день мониторинга воды. Именины - у Александра, Глеба, и Елизаветы.

Какой сегодня праздник в Украине

18 сентября в стране отмечают память погибших мотоциклистов. Дата закрепилась после трагической смерти 25-летней мотоциклистки Анны Мишуткиной в Симферополе. В этом году исполняется 11 лет, как сын депутата горсовета Симферополя Иосифа Файнгольда на Bentley сбил 25-летнюю Никиту.

Сегодня также профессиональный день у HR-менеджеров - специалистов в области управления персоналом.

Народные и церковные праздники

На церковном календаре - День памяти праведной Елисаветы и пророка Захария, которые были родителями Иоанна Предтечи. В народе в этот день почитается память преподобного Афанасия Брестского. По рябине определяют погоду: осенью будут дожди, если в лесу ягод много, и сухой, если ягод мало. Если листья на рябине пожелтели, осень и зима будут ранними и холодными.

Международные праздники

18 сентября в мире отмечают день мониторинга качества воды. Его начали проводить с 2003 года по инициативе американского Фонда чистой воды. Праздник нацелен информировать общество о проблемах водных ресурсов планеты и существующих программах спасения от загрязнения.

События и даты

Сегодня Лубны Полтавской области отмечают 1031-летие. А городу Прилуки Черниговской области исполняется 934 года.

В 1640 году в Киеве на церковном соборе утвердили православный катехизис, которым руководствовалась православная церковь.

В 1810 году Чили провозгласила независимость от Испании на волне восстания, вспыхнувшего в Сантьяго.

В 1851 году вышел первый номер The New York Times стоимостью 2 цента.

В 1947 году в США создали ЦРУ - Центральное разведывательное управление.

В 1965 году остров Хортица в Запорожье объявлен государственным заповедником.

В 1981 году во Франции запретили смертную казнь.

В 1991 году сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины.

В 1996 году в Украине ввели штриховое кодирование товаров.

В 2000 году американская артистка Мадонна выпустила альбом Music.

В 2009 году в Японии изобрели стойкий антисептик, уничтожающий вирусы, в том числе и свиной грипп.

Сегодня бывшему американскому велогонщику Лэнсу Армстронгу исполняется 48 лет. Он стал единственным спортсменом, который 7 раз выиграл самые престижные соревнования "Тур де Франс". В конце 90-х спортсмен поборол рак. А в 2019 году дал откровенное интервью про применение допинга, из-за которого его пожизненно дисквалифицировали и лишили всех ранее завоеванных трофеев.

Именины

День ангела - у Александра, Алексея, Глеба, Елизаветы, Максима и Федора.