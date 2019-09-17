Убийство Гонгадзе. Экс-генерал Пукач просит заменить пожизненный срок на 15 лет, которые он уже отсидел
Признанный виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе бывший генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач подал кассацию с просьбой заменить ему пожизненное заключение 15-летним лишением свободы. Об этом сообщает Kyiv Post.
Уточняется, что осужденный изменил свои показания, и теперь он настаивает на "превышении полномочий".
"Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права дать мне пожизненное", - заявил Пукач.
Известно, что в 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по закону Савченко. Если суд удовлетворит кассацию, Пукач может выйти на свободу. На 9 октября назначено заседание по его делу.
Ранее "Страна" писала о том, что в день 50-летия Гонгадзе НСЖУ потребовала осудить заказчиков его убийства.
Также мы сообщали, что генпрокурор Луценко заявил, что у него нет доказательств вины Кучмы в убийстве Гонгадзе.