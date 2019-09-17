Около 4 тысяч человек эвакуировала полиция из-за сообщени о минировании трех вузов во Львове. Инцидент произошел в понедельник, 16 сентября. Об этом сообщается на сайте ГУНП Львовской области.

"Из зданий были эвакуированы около 4 тысяч человек. Обследовав помещения и прилегающие территории, взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили", - уточнили в полиции.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника, который сообщил ложную информацию о заминировании. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что пьяный киевлянин "заминировал" станцию метро, потому что ему не хватило денег на жетон.

Также мы сообщали, что харьковчанину, который из-за ссоры с женой "заминировал" жилой дом, грозит до 6 лет тюрьмы.