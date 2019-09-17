Сегодня Валерия Гонтрева сообщила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом.

Это уже второе ЧП вокруг имущества экс-главы Нацбанка времен Петра Порошенко. Недавно в центре Киева, в закрытом дворе сгорел автомобиль сына Гонтаревой Антона.

Банкирша сейчас проживает в Лондоне. В Украине против нее расследуется ряд уголовных дел, в которых фигурирует и экс-президент Петр Порошенко. Поэтому сама Гонтарева связывает инциденты с давлением на нее.

А вот оппоненты экс-главы НБУ говорят, что это может быть провокация с целью получения политического убежища в Британии. Кстати, сама Гонтарева уже допустила, что может обратиться к властям Туманного Альбиона с такой просьбой.

"Страна" разбиралась в новом поджоге имущества банкирши.

Что произошло с домом Гонтаревой

По заявленю самой экс-чиновницы, ее дом подвергся атаке в ночь на 17 сентября. В него бросили коктейль Молотова.

"Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается", - заявила Валерия Гонтарева в комментари СМИ.

Позже издание theBabel опубликовал видео самого пожара. На нем видно, что пламя полыхает достаточно высоко, а вокруг дома суетятся пожарные.

Утром журналист Денис Иванеско опубликовал в Facebook фотографии с места ЧП.

"У дома Гонтаревой сохранились лишь ворота. Хороший дом был. В японском стиле. Сад с 20 метровым перепадом высот. Бассейн. Утром тут подозрительно пусто. Даже полиция внутрь не заходит. Свидетелей не опрашивает", - отметил он.

Каких-то отчетливых следов пожара на этих фотографиях не видно. Тем не менее в ГосЧС возгорание подтверждают. Причем, судя по всему - искусственное. Очаги возгорания находились в разных местах, заявили спасатели.

Нету после ЧП и пострадавших. Пожарные не говорят о том, что дом сгорел полностью, как утверждает Гонтарева.

"Огнем поврежден практически весь дом, потому что, скажем так, очаги возгорания находились в разных местах", - заявила представитель областного ГосЧС Виктория Рубан.

Реакция официального Киева

Если предыдущий инцидент - сгоревшую машину сына Гонтаревой - власти обошли молчанием, то поджог дома прокомментировали на самом высоком уровне.

В Офисе президента призвали срочно расследовать этот акт.

"Пожар в доме бывшей руководительницы НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд). Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", - заявили в пресс-службе Владимира Зеленского.

Обращает на себя внимание слово "провокация" - у президента, видимо, дают понять, что готовы рассматривать и версию самоподжога.

Отреагировал и начальник МВД Арсен Аваков. Он связал поджог с визитом в Украину миссии МВФ. По его версии, неизвестные поджигатели хотели, видимо, сорвать выделение кредита Украине.

"Ночной поджог дома Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству.

Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника", - написал министр в Твиттере.

Сгоревшая машина и ДТП в Лондоне

Чрезвычайные происшествия преследуют Валерию Гонтареву с августа. В конце лета она попала под автомобиль в британской столице и очутилась в больничной палате, откуда записала видео.

5 сентября на улице Владимирской в Киеве сгорела "Ауди", на которой передвигался сын банкирши. Авто загорелось, хотя стояло в закрытом дворе, куда можно было попасть лишь через кодовый замок.

Сгоревшая "Ауди" сына Валерии Гонтаревой. Фото "Страны"

Экс-банкирша тогда связала оба инцидента. И заявила, что и ДТП, и сожжение автомобиля - элементы давления на нее и ее семью. После чего предположила, что может попросить в Англии политического убежища.

Тем более, что давний оппонент Валерии Гонтаревой - Игорь Коломойский - летом то ли в шутку, то ли всерьез грозился "доставить" ее для допроса из Лондона в Киев.

То есть масла в огонь подливают еще и уголовные дела, заведенные на Гонтареву в Украине.

Что вменяют банкирше Порошенко

На сегодня точно известно о двух делах против Гонтаревой. Первое и довольно давнее - по выводу в офшоры денег на кредиты малым фермерам. Аферу проводил банк олигарха Сергея Курченко, а сопровождала ее компания Гонтаревой ICU.

Второе и свежее - по выводу в те же офшоры денег "Укроборонпрома". НБУ разрешил предприятию делать 100% предоплаты зарубежным компаниям. В Госбюро расследований подозревают, что это был способ хищений средств.

Также у Гонтаревой в киевской квартире недавно прошли обыски, которые состоялись одновременно с атакой силовиков на "Приватбанк". Сама Гонтарева эти события связывает, однако связаны ли они на самом деле - неизвестно.

Детальнее о делах на экс-главу НБУ, которые затрагивают и Петра Порошенко, "Страна" рассказывала в материале С Лондона выдачи нет. Как ЧП вокруг Гонтаревой могут помешать ее экстрадиции в Украину.

Правда, смогут ли эти дела расследовать без показаний банкирши - непонятно. Если имущество Валерии Гонтаревой начнет гореть и дальше, то ее выдача в Украину станет скорее всего невозможной. Она с высокой долей вероятности получит политическое убежище на Западе.

Этот вероятный итог уже обсуждают в соцсетях.

"Чего не сделаешь ради политубежища?", - пишет Денис Иванеско.

"Необходимо предупредить Великобританию, что когда у Гонтаревой закончатся дома и машины под Киевом, она начнет жечь их в Лондоне", - пишет нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.