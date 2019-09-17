В Офисе президента Украины оперативно отреагировали на пожар в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Пресс-служба президента Зеленского в своем Telegram-канале назвала поджог провокацией.

"Пожар в доме бывшей руководительницы НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд). Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", - заявили в пресс-службе президента.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео пожара в доме Гонтаревой, который забросали коктейлями Молотова.