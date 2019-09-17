В результате пожара в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, который произошел под Киевом в поселке Гореничи, никто не пострадал. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на пресс-секретаря ГосЧС в Киевской области Викторию Рубан.

"По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет, охранник, скажем так, не пострадал, но это окончательно будет еще выясняться", - заявила Рубан.

По ее словам, работники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Уже известно, что очаги возгорания находились в разных местах.

"Обстоятельства выясняют работники правоохранительных органов. Пока известно, что нам поступило сообщение - в 03.13. На месте ликвидации пожара работали 6 единиц нашей техники и 1 единица вспомогательной техники. Ну, огнем поврежден практически весь дом, потому что, скажем так, очаги возгорания находились в разных местах. Относительно окончательной причины пожара, всех иных обстоятельств - на месте работает следственно-оперативная группа, она уже занимается выяснением обстоятельств", - заявила Рубан.

Напомним, Валерия Гонтарева заявила, что в ночь на 17 сентября ее дом под Киевом закидали коктейлями Молотова.

Также мы сообщали, что появилось видео масштабного пожара в доме экс-главы НБУ Гонтаревой под Киевом.

