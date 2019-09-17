До 40 человек выросло число пострадавших из-за отравления в школьной столовой Казатина. Среди госпитализированных - 35 детей. Все они находятся в Казатинской больнице с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

"В течение 14-16 сентября в инфекционное отделение Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 40 человек (из них 35 детей), принимавших пищу в школьной столовой в СОШ №2 г. Казатин", - уточнили в пресс-службе ГСЧС.

Уточняется, что в связи с инцидентом проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, что полиция открыла по факту отравления производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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