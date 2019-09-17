В сети опубликовано видео пожара в доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, который расположен под Киевом в поселке Гореничи.

Как заявила сама Гонтерева, неизвестные забросалии ее дом коктейлями Молотова.

"Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается", - заявила бывшая глава НБУ.

Видео пожара обнародовал ресурс theБабель в Facebook.

Видео: theБабель/facebook

Напомним, в ночь на 5 сентября неизвестные облили бензином и сожгли автомобиль невестки Валерии Гонтаревой. Инцидент произошел в центре города.

А 12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве. Сама экс-глава НБУ сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля. Она заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Также мы сообщали, что Порошенко заявил, что его допрос в ГБР связан с делом Привата и обысками у Гонтаревой.