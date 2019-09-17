За 100 дней президентства Владимир Зеленский не провел обещанный во время предвыборной гонки анализ закона о функционировании украинского языка на предмет соблюдения конституционных прав всех украинцев. Никакие рабочие или экспертные группы для анализа этого закона в Офисе президента Украины (ОПУ) не создавались.

И, как выяснилось, этот вопрос и вовсе не относится к юрисдикции главы государства. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на ответ ОПУ на информационный запрос о проведении анализа положений указанного закона.

"Органом конституционной юрисдикции, который решает вопросы о соответствии Конституции законов, является Конституционный Суд (КСУ). При этом, в КСУ открыто конституционное производство в вопросе по представлению 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в ответе ОПУ.

Также в документе указывается, что по информации Министерства иностранных дел (МИД) Украины Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обратилась в "Венецианскую комиссию" (Европейскую комиссию "За демократию через право") для подготовки вывода по этому закону, который должен быть одобрен 6-7 декабря 2019 года.

Фото: ukranews.com

Любопытно, что в минувшем июле издание получило другой ответ на аналогичный информационный запрос. В частности, два месяца назад в Офисе президента Украины заявляли, что у Владимира Зеленского уже провели анализ законопроекта, не создавая при этом специальных рабочих групп. "Анализ был проведен профильными структурными подразделениями", - говорилось в ответе ОПУ. О результатах анализа в Офисе президента тогда так же не сообщили.

Ранее "Страна" писала о том, что на заседании Нацсовета по ТВ произошла стычка из-за русского языка.

Также мы сообщали, что омбудсмен назвала имя нового уполномоченного по защите украинского языка.