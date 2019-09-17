Спецслужбы Беларуси заявили о том, что выявили и ликвидировали схему нелегальных поставок оружия из Украины, через свою территорию, в Россию. Об этом рассказал председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько, как передают Известия.



По его словам, таможенники совместно с КГБ Беларуси проверили информацию о перемещении оружия из Украины в Литву, а далее более крупными партиями - в Россию.

После этого уже на российской территории в ходе спецоперации было обнаружено огромное количество нелегального оружия, в том числе автоматов, пистолетов, винтовок и порядка 9 тысяч боеприпасов.

"Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации", - рассказал Сенько.

Кроме того, он указал на рост числа попыток перемещения наркотиков и психотропных веществ. По его словам, в основном наркотики предназначались для получателей на территории России.

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