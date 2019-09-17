Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обозначил сроки присоединения США к процессу урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, сначала должны пройти очередные переговоры в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) и только после этого возможно вступление в дело США.

Такое мнение министр иностранных дел Украины выразил в эфире ток-шоу "Свобода слова".

Пристайко считает, что Украина должна использовать тот механизм урегулирования конфликта на Донбассе, который существует сейчас.

"Нужно доказать себе и всем, что он или работает (нормандский формат - Ред.), или он не эффективен. Если мы сможем честно нашим партнерам сказать, что этот формат не совсем эффективен и мы не можем выйти из войны, тогда можно говорить о его изменении", - сказал министр.

Также Пристайко отметил, что если лидеры "нормандской четверки" во время встречи договорятся о необходимости выработки определенного документа для подписания, тогда придется собирать встречу глав МИД этих стран для выработки этого документа.

"Если лидеры придут к тому моменту, что надо, чтобы кто-то произвел этот документ и предварительно согласовал, чтобы они снова не сидели 16 часов и не придумывали сами, то тогда наверняка состоится (встреча) или на уровне советников или на уровне министров", - уточнил Пристайко.

Ранее "Страна" писала о том, что по мнению Пристайко, у Украины есть год, чтобы добиться мира на Донбассе.

Также мы сообщали, что после заявлений Кучмы и Пристайко у Суркова увидели нежелание Киева выполнять Минские соглашения.