В Мелитополе произошло громкое ЧП. В городском детском саду №9 отравились восемь малышей из ясельной группы. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

"16 сентября был зарегистрирован факт групповой заболеваемости гастроэнтеритом в ДОУ № 9 Мелитополя. Заболело 8 детей ясельных групп, 7 из которых госпитализированы в инфекционный стационар больницы. Состояние детей средней тяжести, все они получают адекватное лечение. В детсаду проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия. Причины и этиологический возбудитель заболевания устанавливаются", - уточнили в пресс-службе лабораторного центра.

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