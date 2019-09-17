На американском континете произошла масштабная авария. Четыре страны - Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор - оказались полностью или частично обесточеными из-за аварии в системе электроснабжения.

Об этом сообщает энергетическая компания Гондураса в официальном Facebook.

По данным компании, причиной глобального сбоя стала авария на территории Никарагуа. Все страны региона соединены общей линией электропередачи. Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения стран.

Фото: Facebook.com

С начала года в странах Центральной Америки не раз происходили сбои в работе систем электроснабжения. Чаще всего аварии фиксировались на территории Венесуэлы. После того, как страна в очередной раз осталась без электричества из-за неполадок на крупнейшей ГЭС, Каракас назвал произошедшее терактом и обвинил в нем США.

Ранее "Страна" сообщала, что США ввели против Венесуэлы полное экономическое эмбарго.

Так же мы рассказывали, что ООН обвинила власти Венесуэлы в организации "Эскадронов смерти".