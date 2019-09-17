На фоне разгорающегося конфликта между Ираном и Западом, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы избежать войны на Ближнем Востоке. И в то же время он отметил, что Америка готова помочь Саудовской Аравии в случае нападения.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на информационное агентство AFP.

Отвечая на вопрос журналистов хозяин Белого дома также отметил, что Америка готова к войне лучше, чем любая страна "в истории".

"Хочу ли я войны? Я не хочу войны ни с кем. Я человек, который не хочет войны. У нас самая сильная армия в мире. За короткий промежуток времени мы потратили на наших военных более полутора триллиона долларов. Ни одна страна даже не приближается к такому", - отметил президент США.

Ранее "Страна" в материале "Иранский ад и нефть по 100 долларов", выяснила к чему приведет атака дронов на нефтепромыслы саудитов.