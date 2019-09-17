Глава МИД Украины Украины Вадим Пристайко расшифровал условную "формулу Зеленского" по прекращению войны на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины в эфире ток-шоу "Свобода слова" заявил о том, что цель команды президента добиться мира в течение года.

"Есть условная "формула Зеленского", которая говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа. Например, мы попробуем вернуть всех наших людей, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону. Например, построить мост в Станице Луганской, чтобы люди не ходили с тачками… Мы были не один раз в этом месте, и президент Зеленский сам доходил. Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год", - пояснил он.

Видео: Телеканал ICTV

При этом Пристайко указал, что условная "формула Зеленского" предполагает также, что если в ближайшее время не получится, реализовав различные меры, решить проблему с войной на Донбассе, тогда "мы должны перейти к каким-то новым радикальным мерам".

"На все про все у нас есть от полугода до года. И "формула Зеленского" завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная "формула Зеленского", - уточнил глава МИД Украины.

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