В среду, 18 сентября, в Харькове игроки "Шахтера" начнут новый сезон в Лиге Чемпионов. В гости к "горнякам" приехали чемпионы Англии из "Манчестер Сити". Команды попадают в одну группу ЛЧ уже третий сезон подряд.

Стартовый свисток на стадионе "Металлист" прозвучит в 22:00. Прямая видео трансляция на телеканале "Футбол 2" начнется в 21:55, а на российском "Матч Футбол 3" - в 21:45.

Что происходит в Харькове:

21:11 Евгений Коноплянка пока в запасе у "горняков". Вероятно, в роли ударного "засадного полка" он сегодня

21:08 А на трибунах для их уже приготовлена атрибутика для участия в модульном шоу

Фото: ru.uefa.com

21:06 Болельщики окружают стадион

21:04 Появились стартовые составы команд:

Шахтер: Пятов – защитники - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – полузащитники - Степаненко, Патрик – Марлос, Тайсон, Соломон – нападающий Мораес.

В резерве Луиша Каштру: Шевченко, Бутко, Бондарь, Маркос, Дентиньо, Коноплянка, Коваленко.

Манчестер Сити: Эдерсон – защитники - Уокер, Отаменди, Родри, Зинченко – полузащитники - Гюндоган, Фернандиньо – Марез, Де Брюйне, Стерлинг – нападающий Жезус

В запасе Пепа Гвардиолы: Браво, Агуэро, Бернарду Силва, Давид Силва, Менди, Канселу, Э. Гарсия

Кадры решают всё

По мере подхода даты встречи, "Манчестер Сити" постепенно ослаблялся в кадровом плане. У "горожан" выпали Ляпорт, Джон Стоунз и Фил Фоден. Ранее был травмирован Сане. Из команды в межсезонье решил уйти ветеран центральной защиты Венсан Компани. Под вопросом участие в сегодняшней встрече Менди.

В Харьков в понедельник, 16 сентября, прилетел 21 футболист "горожан". Они провели тренировку на стадионе "Металлист" на следующий день.

У "горняков" в кадровом плане всё удачнее. Тайсон и Мораес уже восстановились после повреждений. В заявке из игроков основного состава отсутствует только Давид Хочолава. Также с "Манчестер Сити" не сыграют набирающие игровые кондиции молодые футболисты Додо и Даниил Сикан.

Сегодня свою первую игру Лиги Чемпионов в футболке "горняков" может провести Евгений Коноплянка. Свою предыдущую лигачемпионовскую встречу он провел как раз против "горожан". Тогда его "Шальке 04" проиграл в Лондоне. В ворота "Манчестер Сити" он забивал в 2015 году, выступая за испанскую "Севилью".

"Горняки" прилетели в первую столицу вечером во вторник, 17 сентября.

Положение в чемпионате

"Горняки" лидируют в чемпионате Украины с комфортным отрывом в 7 пунктов турнирной таблицы. В крайней встрече, как раз на "Металлисте", они победили "Зарю" со счетом 4:3, отыгравшись с 0:2.

"Горожане", выигравшие АПЛ в предыдущем сезоне, сейчас идут на втором месте. Их отставание от лидера "Ливерпуля" уже 5 очков, а запас от преследователей из "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" - всего 2. В крайней встрече "синие" сенсационно уступили в гостях скромному "Норвичу" (2:3). Эта игра стала первым поражением Александра Зинченко в АПЛ.

Слова перед встречей

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру: "Мы не станем анализировать пройденный путь в чемпионате. Предстоящий матч будет более сложным, и мы должны настроиться на него наилучшим образом".

Вратарь "горняков" Андрей Пятов: "Я не прогнозист, но знаю, что Шахтер всегда играет на победу. Конечно, мы будем добиваться максимального результата. Вполне понимаем, против кого нам предстоит играть. Посмотрим, кто как настроился".

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола-и-Сала: "На самом деле я уже купил квартиру здесь. Мне очень нравится, я привык сюда постоянно приезжать в каждом сезоне и с "Барселоной", и с мюнхенской "Баварией" и "Манчестер Сити" (этот уже 12-й раз - Ред.)".

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко: "Мы не смотрим на букмекеров и то, что говорят другие, а просто сфокусированы на своей игре. От матча к матчу будем стараться показывать максимальный результат. Собираемся сражаться за все титулы. Лига чемпионов особенна, но я не могу ее выделить, потому что Премьер-лига остается в приоритете. Будем бороться за все трофеи в этом сезоне".

В среду состоятся встречи второго игрового дня первого тура группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2019\20. Сегодня сыграют и соперники "горняков" по группе. Динамо Загреб примет Аталанту.

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Фото: ru.uefa.com