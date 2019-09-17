Сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений отмыли скульптуру-фонтан Самсона на столичном Подоле, которую вандалы покрасили в розовый цвет, сообщает Сегодня.

На памятнике остались следы розовой краски и в некоторых местах от скульптуры отпали куски бетона. Архитекторы, которые занимаются восстановлением памятника, составили смету, как правильно его отмыть. "На это нужно было потратить 100 тысяч гривен. Но мы не видим смысла тратить такие огромные средства, к тому же реконструкция фонтана будет в следующем году. Поэтому аккуратно отмыли его, поскольку боимся повредить. Скульптура рассыпается, от ноги льва отвалился кусок бетона", - рассказали в КП СЗН Подольского района.

Так фонтан выглядел после "покраски" Фото: facebook.com

А так после работы коммунальщиков Фото: segodnya.ua

Напомним, что раскрасчиками Самсона на Контрактовой в ярко-розовый цвет оказались не коммунальщики, а хулиганы.