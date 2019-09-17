Бывшего президента Крыма Юрия Мешкова после перенесенного в Турции инсульта привезли в Россию.

Об этом дочь политика Марианна Мешкова сообщила на своей странице в Facebook.

Как отмечается, Мешков сейчас находится в Подмосковье.

"Спасибо всем, кто помогал. Папа в Красногорске", - написала Мешкова.

Известно, что какое-то время политик прибывал в бессознательном состоянии. В начале сентября его погрузили в искусственную кому в Турции.

Юрий Мешков был первым и единственным президентом республики Крым. В 1994 году на выборах президента Крыма за Мешкова, представлявшего блок "Россия", проголосовали 72,9% избирателей.

Глава республики объявил курс на интеграцию с Россией, перевел полуостров на московское время и пообещал крымчанам российское гражданство.

Ранее мы рассказывали, что известная актриса Анастасия Заворотнюк уже не может самостоятельно дышать, ее погрузили в искусственную кому.