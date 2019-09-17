В Киев в среду, 18 сентября, придет резкое похолодание с падением температуры до +12 градусов. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

"В ближайшей перспективе вероятная какабека придется на среду, 18 сентября", – написала она.

При этом Диденко уточнила, что ожидается снижение температуры до +12. Также в столицу придут дождь и сильный западный ветер.

По ее словам, дождливым будет утро среды, а днем дождь немного успокоится, пока вообще не прекратится.

"Примите это во внимание", – посоветовала синоптик.

Фото: facebook.com

Напомним, что, по данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, на этой неделе Киев окончательно распрощается с летом.

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