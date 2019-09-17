США в сотрудничестве с партнерами изучают вопрос, какие действия следует предпринять в ответ на атаки в минувшие выходные против нефтяных предприятий Саудовской Аравии, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

"Военные США, вместе с межведомственной группой, работают с нашими партнерами по поводу того, как реагировать на беспрецедентные атаки и защитить основанный на правилах международный порядок, который подрывает Иран", - написал он в Twitter.

Фото: twitter.com/EsperDoD

Эспер отметил, что на этой неделе обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и с министром обороны Ирака Наджи Аль-Шаммари атаки против нефтяной индустрии Саудовской Аравии.

Напомним, в ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком.

Также мы писали, что Трамп выбросил на рынок нефть из резервов США, чтобы остановить рост цен после атак дронов.