Госбюджет-2020: по шпаргалкам Гройсмана

Основной темой обсуждения вчера был проект госбюджета на 2020 год, презентованный накануне премьером. И обсуждаться он будет всю неделю, поскольку на пятницу запланирована презентация проекта в Раде, где Гончаруку предстоит ответить на множество вопросов.

Несмотря на бодрый реформаторский размах правительства и парламента, проект бюджета оказался на редкость консервативным. Рост доходов бюджета запланирован всего на уровне 5% или же 50 млрд гривен, причем значительная часть этого роста будет "съедена" повышением расходов на оборону и безопасность.

Соответственно, ни образование со здравоохранением, ни программы поддержки экономики существенных прибавок не получат.

Минимальные зарплаты и пенсии также увеличиваются мизерно (на 550 гривен и 200 гривен соответствено).

Но консерватизм бюджета не только в этом. В нем не учтены все те новации, которые нынешняя Верховная Рада уже принимает и которые запланированы к принятию президентом. Ни изменения в Налоговый кодекс, ни ожидающееся открытие рынка земли, по мысли авторов, существенных доходов государству не принесут.

Впрочем, все это может объясняться просто: бюджет-2020 по основным параметрам просто "слизан" с бюджетной резолюции правительством Гройсмана, которая была подготовлена в мае 2019 года.

Учитывая, что у нового правительства было всего две недели до отчетной даты, они поэтому взяли уже почти сделанный прежним правительством бюджет и презентовали как свой. И это может означать, что реальный проект бюджета-2020 на самом деле мы увидим только в ноябре, когда его будут рассматривать во втором чтении.

Там могут появиться новые доходы и расходы, но суть вряд ли останется неизменной. А именно - более половины расходов будут составлять расходы на обслуживание долга и военные нужды. Плюс еще более 170 млрд гривен - это субсидии пенсионному фонду. Итого - это около 70% бюджета. То есть, всего лишь 30% пойдет на все остальные нужды, которые не касаются выплаты внешнего долга, войны и необходимости постоянно латать дыры в госбюджете.

Естественно, что при такой пропорции сложно говорить о развитии, о росте ВВП на 40% за пять лет, как говорил Гончарук (для этого расти нужно по 6-7% в год, а в бюджете заложено менее 4%). Но это, на самом деле, не прихоть нынешнего правительства. А издержки курса страны, который по-прежнему определяется МВФ. И новая власть, также как и предыдущая, с этим по факту соглашается.

Отсюда - и требования не наращивать социальные расходы, и осторожная политика относительно господдержки инвестиций в экономику (в частности, в инфраструктурные проекты). Главное, чтоб внешний долг платился. Ну и плюс на войну средства не забывать выделять.

Это была политика прежней власти и, судя по проекту бюджета, ее хочет продолжить и новое правительство.

"112" под угрозой

Телеканал "112" вчера оказался на грани лишения цифровой лицензии на вещание. Шестой апелляционный суд Киева отказал ему в апелляции по иску, которым телеканал пытался запретить Нацсовету по ТВ предпринимать действия по лишению его лицензии. Это означает, что уже сегодня Нацсовет может лишить "112" лицензии – без решения суда, просто из-за того, что срок действия старой закончился, а продлить ее просто не захотел тот же Нацсовет.

Абсурдность этой ситуации очевидна. Самый популярный новостной канал Украины может исчезнуть не по рыночным и даже не по законодательным причинам, а просто потому, что так захотелось регулятору. Причем ничего не изменилось даже со сменой власти: война Нацсовета со "112" началась еще при Порошенко, а Зе-команда просто использует "наработки" предшественников.

Если Нацсовет все-таки решит воспользоваться предоставленной ему возможностью, это будет самый большой скандал в телепространстве за всю историю независимой Украины, который, безусловно, выплеснется и за пределы страны.

Именно поэтому, несмотря на очевидность заказа власти в решении суда, еще сохраняется надежда, что здравый смысл на Банковой возобладает.

Потому что слишком уж сильны аналогии с действиями Порошенко.

Особенно с учетом перспектив лишения лицензии еще одного канала - NewsOne, суд по которому должен начать в ближайшее время. И если решение Нацсовета по каналу еще можно было списать на влияние людей Порошенко там, то скорость, с которой суды принялись выполнять эти решения в жизнь вряд ли позволит сомневаться, что речь идет о влиянии на них власти.

Волкер срывает встречу "нормандской четверки"?

Перспективы проведения встречи "нормандской четверки" до конца сентября по-прежнему неопределенны. Хотя именно вчера Зеленский на встрече с президентом Словакии Чапутовой говорил о том, как важно встречаться в этом формате почаще, но параллельно из Москвы следовали заявления о том, что готовности для встречи нет.

Причиной стала перемена позиции министра иностранных дел Пристайко, да и самого Зеленского, по вопросу "формулы Штайнмайера".

В пятницу, на форуме YES, министр удивил всех заявлениями о необходимости реализовать эту формулу как необходимое и всеми признанное условие восстановления мира на Донбассе. А уже в субботу тот же министр заявил, что ни особого статуса для Донбасса, ни амнистии не будет. Вчера почти то же сказал и Зеленский.

В результате Москва дала заднюю и даже ужесточила позицию: теперь письменное признание "формулы Штайнмайера" Кучмой называется обязательным условием встречи "нормандской четверки".

В Москве удивляются тому, что одни и те же люди сначала выступают за "формулу Штайнмайера", а потом выступают против главных ее пунктов. На самом деле, россияне тактично умолчали о том, что Пристайко изменил позицию после того, как встретился со спецпредставителем Вашингтона по Донбассу Волкером. И вот тут возникает вопрос: зачем Белому дому тормозить выполнение Минских соглашений по "формуле Штайнмайера"?

Ответ на этот вопрос может знать только Трамп. Поскольку речь идет либо о его многоходовке, либо о самостоятельной игре Волкера и стоящих за ним американских "ястребов". Если в ближайшие недели Волкер не последует за Болтоном в политический запас, второй вариант можно будет признать неверным.

Между тем, и ставить крест на перспективах мирного урегулирования пока рано. Российские СМИ пишут, что Киев все-таки готов будет подписать на заседании контактной группы в Минске уже завтра (в среду, 18 сентября) "формулу Штайнмайера". Что, соответственно, откроет путь к организации встречи "Нормандской четверки".

Но как эта информация соотносится с заявлениями Кучмы (представителя Украины в контактной группе), о том, что "формулу Штаймайера" никто подписывать не будет - непонятно. Также непонятно как это соотносится с попытками властей закрыть телеканалы 112 и NewsOne. Это одни из немногих СМИ, которые были бы готовы поддержать власти, если б те захотели бы идти к миру. А если их закроют, то где команда Зеленского будет продвигать "мирную" повестку? На канале "Прямом" или "Эспрессо"?

Начнет ли Трамп войну в Персидском заливе?

Мировой очаг напряженности вчера находился в районе Персидского залива. И, не исключено, что это надолго. Хотя формально ответственность за атаку дронов на аравийские месторождения нефти и нефтеперерабатывающий завод взяли на себя хусситы из Йемена, Саудовская Аравия и ее покровители в США однозначно называют виновником Иран. И потому вероятность войны Тегерана с Эр-Риядом (и опосредованно – с Вашингтоном) вчера увеличилась.

Характерно, что вероятность конфликта Ирана со Штатами рассматривалась как высокая еще с месяц назад. Но в последнюю неделю как раз казалось, что она уменьшилась, поскольку Трамп уволил своего советника Болтона, считавшегося главным промоутером военного конфликта в Персидском заливе. А теперь уже сам президент США стоит перед необходимостью принять то же решение. Неудивительно, что ряд экспертов называет атаку на аравийскую нефть провокацией против Трампа.

Впрочем, насколько бы ни был горячим конфликт на Ближнем Востоке, для большей части мира он важен тем, что является детонатором для бомбы под рынки нефти и газа. Всего за один день пожаров аравийской нефти цена на мировом рынке взлетела на 10 долларов – под 70 долларов за баррель. Трамп предпринимает (или делает вид, что предпринимает) меры для ее снижения, аравийцы обещают быстро восстановить прежние объемы добычи, но многие считают, что тренд на повышение уже не переломишь.

И еще вопрос – нужно ли Трампу снижать цену. У него 14 месяцев до президентских выборов и рост экономики замедляется. Если же начать войну против Ирана (или спровоцировать на войну его), то нефть может взлететь в цене до 150 долларов за баррель, что гарантирует сверхдоходы внутренним добытчикам нефти и сланцевого газа. Конечно, дорогая нефть со временем принесет убытки другим отраслям, но, если правильно спланировать, то этот момент можно оттянуть до "после выборов".

Безусловно, от резкого скачка цены на нефть выиграют Россия и Венесуэла, за что Трампу отдельно достанется от оппонентов. Но зато проиграют Китай и Евросоюз – те, кого нынешний хозяин Белого дома не любит гораздо больше, чем русских. Так что аргументов за войну с Ираном у президента США много. Против – только один: нежелание посылать американские войска на Ближний Восток. Но, в принципе, можно попытаться обойтись и без этого, ограничившись ракетными ударами и бомбардировками.