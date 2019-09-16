В полицию пришел водитель, который три недели назад насмерть сбил женщину в Киеве.

Столичный Шевченковский суд сразу избрал ему меру пресечения - 2 месяца под стражей или 150 тысяч гривен залога, говорится в сюжете ТСН.

"40-летний гражданин Узбекистана на огромной скорости несся столичным Академгородком. Он не успел затормозить, когда на пешеходном переходе появился человек и сбил ее. От полученных травм 36-летняя женщина погибла на месте", - говорится в сюжете.

Напомним, 20 августа водитель Мерседес сбил девушку на пешеходном переходе и сбежал с места ДТП. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.

Авария произошла возле станции метро "Академгородок". Виновник покинул автомобиль и бросился в бега. Все это время его разыскивала полиция.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Чернигове отпустили из-под стражи депутата, который машиной сбил насмерть человека.

Также мы писали, как в центре Харькова девушка за рулем кабриолета заехала на тротуар и сбила четырех пешеходов.