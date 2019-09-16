На территории Украины во вторник, 17 сентября, ожидается прохладная погода. На западе, востоке, местами на юге, а также в центре пройдут дожди.

К концу недели температура не будет подниматься, будет дождить, вероятны даже заморозки из-за мощного циклона. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Завтра (17 сентября. – Ред.) в Украине небольшие дожди пройдут в западных областях, центральных, местами на юге (кроме Крыма и юга Одесской области) и на востоке", – сообщила она.

По словам синоптика, на севере страны будет сухо, возможно, вдоль границы пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Украине снизится: днем ожидается +13...+18 градусов, на юге и юго-востоке – до +19...+25. А вот ночью предполагается +6...+12 градусов, на юге – до +15 градусов. Ветер – с северо-запада или запада, умеренный, иногда сильный.

Диденко добавила, что в Киеве 17 сентября будет без осадков, температура достигнет не выше +18 градусов, а также ожидается порывистый западный ветер.

"В дальнейшем прохладная погода в Украине будет доминировать, будут проходить дожди, ветер будет преобладать порывистый или сильный, во второй половине недели ночью на севере, северо-востоке и западе, если будут прояснения, вероятны небольшие заморозки. Кто хочет путешествовать Карпатами – точно берите пуховики...Как видите, погода будет так себе, на любителя", – отметила синоптик.

Фото: facebook.com

Напомним, что сегодня в Украине было тепло и без дождей.

В то же время, синоптик показала, как на Украину надвигается холодный фронт, несущий дожди.