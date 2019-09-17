В Ровно 12-летняя девочка ромской национальности, которую нашли на свалке и доставили в больницу, родила ребенка.

Как говорится в сюжете ТСН, девочка родила мальчика естественным путем.

"Мальчик весом более трех килограммов и ростом 47 сантиметров появился на свет в перинатальном центре. Беременную сюда доставили быстрой со свалки, где живут и работают ее родственники из Закарпатья. На родах была и мать девочки. Она стала бабушкой в 27", - отмечается в сюжете.

Как говорят врачи, сначала они испытали шок. "Грязную, с неизвестным сроком, с криками...девочка не знает что с ней происходит", - рассказала врач роддома.

Ранее "Страна" информировала, что экс-виагра Санта Димопулос на 10 месяце беременности родила девочку.

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