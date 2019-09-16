Пикет с участием представителей различных организаций состоялся возле ГУ Нацполиции в Харьковской области, участники которого требовали освободить трех активистов, задержанных 15 сентября после марша "ХарьковПрайд". Об этом сообщает Укринформ.

До ста представителей организаций "Фрайкор", "Традиции и порядок", "Правый сектор", "Национальный корпус", а также члены общественной организации "Харьковский областной союз ветеранов АТО" вышли на пикет к зданию главного управления полиции. Они держали в руках флаги Украины, символику своих организаций и плакаты: "ЛГБТ и полиция - одна коалиция", "Нет полицейским репрессиям", "Свободу националистам".

"Мы требуем освободить трех активистов, задержанных полицией 15 сентября после марша "ХарьковПрайд", и вернуть им незаконно изъятые личные вещи", - отметил на пикете заместитель председателя организации "Фрайкор" Богдан Войцеховский.

Фото: ukrinform.ua

По его словам, другая цель пикета - добиться привлечения полицейских к ответственности за незаконное применение силы."Дело в том, что полиция задержала на улице Рымарской активистов, которые не связаны с нападением на представителей ЛГБТ-сообщества в саду имени Шевченко. Они пытались противодействовать полиции во время задержания, что и вызвало конфликт", - добавил Войцеховский.

Фото: ukrinform.ua

К участникам пикета вышли начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко и заместитель начальника - начальник следственного управления Сергей Чиж. Они приняли заявление от активистов, пообещав действовать согласно с законом. По словам Сокуренко, полиция сделала все, чтобы обеспечить правопорядок как во время марша "ХарьковПрайд", так и после него.

Что касается трех задержанных, то в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировали, что это двое харьковчан в возрасте 23 лет и один 21-летний уроженец Ивано-Франковской области. "Они находятся в изоляторе временного содержания, им предъявлено подозрения в совершении преступления против правоохранителей (ч. 2 ст. 345 УКУ) с санкцией ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что 15 сентября во время конфликта на улице Рымарской после марша ХарьковПрайд группа мужчин совершила сопротивление полиции и распылила слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских.

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