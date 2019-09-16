В селе на Полтавщине начали отлов одичавших свиней, которые с начала лета оказались на свободе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Уже три месяца как полтавским селом бегают свиньи и уничтожают огороды. Кто-то открыл сарай и более сотни голов разбежались по улицам. Хозяин скот ловить отказался. Законного пути решения проблемы искали три месяца. И вот наняли профессионального ловца животных", - говорится в сюжете.

На кадрах видно, как стадо свиней бегают по хозяйствам и уничтожают урожай.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Британии пообещали в течение трех лет пересадить человеку сердце свиньи.

Также мы писали, как в Киеве пес растерзал свинью, которую националисты подбросили Порошенко.