Одна лишь подпись на постановлении по делу об административном правонарушении и уплата штрафа не означает согласие истца с тем, что он совершил административное правонарушение, то есть не является признанием его вины. Соответствующий вывод содержит постановление Верховного суда от 22 июля 2019 года № 757/2757/16-а, пишет Лига.

Водитель обратился в местный суд с административным иском к Управлению патрульной службы в городе Киеве, в котором просил признать противоправными действия инспектора относительно принятия постановления в деле об административном правонарушении по ст. 122 КУоАП (остановка и движение в полосе для маршрутных транспортных средств), признать недействительной и отменить указанное постановление, а дело об административном правонарушении закрыть из-за отсутствия в его действиях состава такого правонарушения, взыскать с Государственного бюджета на его пользу оплаченный штраф в размере 510 грн., судебный сбор, компенсировать расходы на правовую помощь согласно договору о предоставлении адвокатских услуг, расчета стоимости услуг и акта приемки-сдачи работ.

Местный суд иск оставил без удовлетворения. Апелляционный суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений.

В кассационной жалобе истец просил отменить решение местного и апелляционного судов. В кассационной жалобе, в частности, наводит такие доводы:

инспектор не подал никаких надлежащих доказательств относительно совершения истцом административного правонарушения. Указывает на противоправность вывода суда первой инстанции относительно обязанности именно истца предоставлять протокол об административном правонарушении, поскольку считает, что протокол должен предоставляться ответчиком, или он должен объяснить причины несоставления протокола;

суд первой инстанции субъективно сослался лишь на доводы инспектора, проигнорировав позицию истца, а суд апелляционной инстанции проигнорировал все доводы апелляционной жалобы и объяснения сторон, что, по мнению жалобщика, нарушает принцип презумпции невиноватости и свидетельствует о предубежденности рассмотрения.

Проверив правильность применения судами предыдущих инстанций норм материального и процессуального права, юридической оценки обстоятельств дела, Верховный Суд пришел к выводу, что кассационная жалоба подлежит частичному удовлетворению, учитывая следующее.

КАС определено, что доказательствами в административном судопроизводстве являются любые фактические данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывавающих требования и отрицания лиц, участвующих по делу, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного решения дела. Эти данные устанавливаются судом на основании пояснений сторон, третьих лиц и их представителей, свидетельских, письменных и вещественных доказательств, выводов экспертов показаний.

Принимая во внимание то, что, кроме пояснений сторон, по делу отсутствуют любые иные доказательства в подтверждение факта нарушения истцом Правил дорожного движения (например, видео- и/или фото фиксация, свидетельское показание), обжалованное постановление не может считаться законным.

Согласно предписаний части второй ст. 71 КАС в административных делах о противоправности решений, действий или бездеятельности субъекта властных полномочий обязанность относительно досказывания правомерности своего решения, действия или бездеятельности полагается на ответчикаесли он отрицает против административного иска.

Положение указанной нормы проигнорировано судами обеих инстанций. Так, суд первой инстанции ошибочно признал обстоятельства дела недоказанными, ссылаясь на неподачу истцом протокола по делу об административном правонарушении, который, как отметил суд в этом же постановлении, в категориях дел относительно правонарушений в сфере обеспечения дорожного движения, не составлялся. Относительно суда апелляционной инстанции, то коллегия судей считает ошибочным его вывод о том, что подпись на постановлении по делу об административном правонарушении и уплата штрафа означает согласие истца с тем, что он совершил административное правонарушение. Такой вывод противоречит положениям ст. 71 КАС относительно обязанности именно ответчика доказывать правомерность своего решения.

Из изложенных выше мотивов Верховный Суд принимает доводы жалобщика относительно: неучета судами положений КАС относительно возложения обязанности досказывания на ответчика; ошибочного вывода апелляционного суда о вине истца в совершении административного правонарушения лишь в связи с проставлением подписи в обжалованном постановлении; противоправности вывода суда первой инстанции об обязанности истца предоставлять протокол об административном правонарушении; непредоставлении судом апелляционной инстанции оценки доводам апелляционной жалобы.

Таким образом, изложенное свидетельствует о нарушении судами первой и апелляционной инстанции также требований части второй ст. 71 КАС.

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