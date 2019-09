В возрасте 75 лет умер лидер американской рок-группы The Cars Рик Окасек. Как сообщает Pitchfork со ссылкой на полицейский департамент, он скончался в своем доме на Манхэттене.

Группа The Cars была создана в 1976 году, за время своего существования она записала и выпустила семь студийных альбомов.

Среди ее наиболее популярных песен — "Good Times Roll", "My Best Friend’s Girl", "Just What I Needed", "Drive", "You Might Think" и "Moving in Stereo", которая звучала в третьем сезоне сериала "Очень странные дела".

В конце 80-х The Cars распались, и Рик Окасек начал сольную карьеру. Он также выступал продюсером таких групп, как Weezer, Bad Religion и No Doubt.

В 2010 году участники группы вновь объединились и записали свой последний альбом. А год назад они попали в Зал славы рок-н-ролла.

