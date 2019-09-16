В Минске 18 сентября соберется контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины.

На заседании будут согласованы сроки разведения сил конфликтующих сторон, а также утверждена и подписана единая редакция "формулы Штайнмайера", пишет российское издание Коммерсант, ссылаясь на свои источники.

Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре - на саммите в "нормандском формате", - приблизится к 100%.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое пройдет в Минске 18 сентября, второе по счету в этом месяце. Предыдущее состоялось 4 сентября. В июле и августе группа так не частила и собиралась по разу в месяц.

Предстоящая встреча будет ключевой: переговорщикам, по сути, предстоит подготовить условия для проведения саммита нормандской четверки (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже. О необходимости срочной встречи руководителей четырех стран украинский лидер Владимир Зеленский заявляет уже несколько месяцев. По его мнению, это может приблизить урегулирование на востоке Украины.

Настойчивость проявляет и Франция, чей президент Эмманюэль Макрон в последнее время активен как на российском, так и на украинском направлении. Он даже допускал, что четверка может собраться во французской столице уже в сентябре.



В Москве же ориентируются на октябрь. Проведение саммита в следующем месяце не исключает помощник президента России Юрий Ушаков. Однако Кремль исходит из того, что условия для проведения саммита возникнут лишь в том случае, если в рамках контактной группы будут решены две задачи.

Это, во-первых, разведение сил и средств конфликтующих сторон в Петровском и Золотом. Договоренности об этом давно достигнуты, но не реализованы. Собеседники “Ъ”, знакомые с деталями подготовки к предстоящей встрече в Минске, ожидают, что в белорусской столице определят и назовут точные даты начала разведения, после чего начнется сам процесс отвода войск и вооружений.

Второе решение, которое, как ожидают собеседники издания, будет принято 18 сентября, касается утверждения общей редакции "формулы Штайнмайера" (названа по имени экс-главы МИД ФРГ, а сейчас президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера). Она предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

Проблема в том, что "формулы Штайнмайера" не существует в едином для всех, документальном, скрепленном подписями варианте. Это не раз приводило к разным трактовкам того, что именно следует под ней понимать. По информации Коммерсанта, компромиссное решение уже появилось. Оформить его в виде документа и подписать предстоит Минской контактной группе.

Если ожидаемые договоренности станут реальностью, проведению саммита в нормандском формате, на котором президенты Путин и Зеленский впервые смогут очно пообщаться друг с другом, ничего не помешает. При этом один из российских переговорщиков пояснил, что проведение саммита в сентябре нереально. Это не позволит сделать плотный график российского президента. Загружен в это время и глава МИД РФ Сергей Лавров: в конце месяца он будет участвовать в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Кстати, там у глав внешнеполитических ведомств четверки будет возможность обсудить подготовку к саммиту.

В то же время, ни частота контактов, ни фактический выход подготовки саммита в нормандском формате на финишную прямую не снимают ключевых противоречий по Донбассу между Москвой и Киевом. Для Кремля принципиально, чтобы будущее политическое урегулирование было достигнуто через закрепление в украинской конституции особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украинские власти категорически против: Вадим Пристайко уже заявил, что в основной закон страны не будут вноситься изменения об особом статусе для Донбасса.

Напомним, что Зеленский дал понять, что выборов на Донбассе по "формуле Штайнмайера" не будет.

Также мы писали о том ,что Волкер высказался о "формуле Штайнмайера" и анонсировал встречу с Сурковым.