Кусачие комары - не просто неприятные кровососы, но и разносчики множества болезней. Главной из них по масштабам и опасности остается малярия, уносящая сотни тысяч жизней каждый год.

При этом глобальное потепление позволяет переносящим инфекцию комарам Aedes aegypti распространяться все шире из своего "исконного" тропического ареала, пишет Naked Science.

Одним из самых инновационных и перспективных методов борьбы с этой угрозой считается использование генетически модифицированных комаров. Выпущенные на природу в больших количествах, ГМ-самцы должны составлять конкуренцию обычным диким насекомым, спариваясь с самками, однако они не способны оставить жизнеспособное потомство.

Согласно расчетам и предварительным тестам, применение подобной программы в определенных регионах может снизить численность комариных популяций на величину до 85%. А вместе с ними ограничится и распространение желтой лихорадки, болезни Зика и, конечно, малярии. При этом насекомые, родившиеся от ГМ-отцов, до репродуктивного возраста доживать не должны, и гены их не смогут распространиться в популяции.

Такие ГМ-комары были получены биологами компании Oxitec, и их "полевые" испытания были одобрены американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Одно из них состоялось в Бразилии, в окрестностях города Якобино, где каждую неделю на протяжении 27 месяцев в природу выпускалось около 450 тысяч ГМ-самцов Aedes aegypti.

Результаты этой работы команда профессора Йельского университета Джеффри Пауэлла (Jeffrey Powell) представила в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Отслеживая ход эксперимента, генетики вели мониторинг ДНК как ГМ-комаров, так и диких, забрав пробы ДНК непосредственно перед выпусканием насекомых на волю, а затем - через 6, 12, 27 и 30 месяцев. Вопреки всем расчетам гены лабораторных комаров не только не исчезли, но со временем распространились в местной популяции. Около 3-4 % их потомства выживало и давало собственное потомство, и этого оказалось достаточно.

Первоначально резко сократившись, местная популяция комаров восстановилась уже через 18 месяцев. Ученые предполагают, что самки каким-то образом научились определять "ущербных" ГМ-насекомых и избегать спаривания с ними. Ну а затем начали проявляться эффекты распространения новых генов.

Теперь в этой популяции обнаруживается наследственность не только местная, но и штаммов из Кубы и Мексики, которые были использованы для получения ГМ-самцов. Генетики предполагают, что по итогам эксперимента популяция стала даже более устойчивой, поскольку увеличила свое генетическое разнообразие.

Ранее сообщалось, что комары отлично распознают состав плазмы и определенно больше всего любят первую группу крови.

Также мы писали, что медики не советуют пользоваться некоторыми средствами для отпугивания комаров.