НАК Нафтогаз Украины не предоставляет потребителям полной и точной информации об акции "Газовый запас", в рамках которой предлагает закупить газ на весь отопительный сезон по летней цене.

Об этом заявляет сайт Антимонопольного комитета (АМКУ).

В АМКУ отметили, что "Нафтогаз" продает потребителям газ, который они смогут использовать зимой, дороже действующей на него цены.

"По результатам проведенного Антимонопольным комитетом анализа установлено, что информация, размещенная на сайте газоснабжающей компании относительно продукта "Газовый запас" в рамках акции "Твоя энергонезависимость", не содержит полных и точных условий дополнительного соглашения, которое должен подписать потребитель", - сообщили в АМКУ.

Согласно этому соглашению:

потребитель, оплачивая поставщику средства из расчета заказанных объемов природного газа по цене, определенной в договоре, имеет право получить эти объемы в период с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года только в случае, если действующие на момент поставки цены будут выше, чем цена, по которой была осуществлена предоплата;

в случае, если в течение того же периода цена на природный газ будет ниже цены, по которой была осуществлена предоплата, бытовому потребителю необходимо будет дополнительно оплатить стоимость потребленного природного газа, несмотря на наличие предоплаченного объема природного газа;

вернуть свои средства потребитель сможет не раньше 1 апреля 2020 года.

"Если цена на газ зимой будет ниже, чем уплаченная по акции в сентябре, то придется оплатить новый объем газа по новой, пусть и ниже, цене. А за уже приобретенный средства не вернутся — просто этот объем будет "ждать", пока цена вновь повысится. А если цена так и останется ниже, то перерасчет будет возможен только после 1 апреля. И это не просто теория: действующая цена на природный газ для населения в августе 2019 года составляла 4770 грн за тысячу кубометров и была на 226 грн ниже цены по акции "Твоя энергонезависимость", - говорится в сообщении АМКУ.

"Нафтогазу" и облгазам рекомендуется прекратить распространение неполной и неточной информации, поскольку это содержит признаки нарушения Закона Украины о защите от недобросовестной конкуренции.

Одновременно АМКУ обратился к НКРЭКУ с предложением принять меры по обеспечению контроля за соблюдением газоснабжающими компаниями лицензионных условий. Рекомендации регулятора также направлены в Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Кабинет министров и Офис президента.

Фото: amc.gov.ua

Напомним, что Кабмин обяжет "Нафтогаз" снизить цену на газ для населения.

Также мы писали о том, что Верховный суд Украины отказал "Газпрому" в кассации на штраф АМКУ.