В селе Богачевка Николаевской области 11-летний сын нашел родителей повешенными на чердаке собственного дома.

Муж и жена ранее уже высказывали свое намерение совершить самоубийство, а накануне суицида пара употребляла алкоголь.

В результате трагедии сиротами остались трое несовершеннолетних детей.

У покойных супругов также есть старший 25-летний сын, который служит в украинской армии.

По факту случившегося местная полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Ранее "Страна" рассказывала, что в день суда в Днепре повесился живодер, который убивал собаку на глазах у детей.

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