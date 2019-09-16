С 1 января 2020 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 2020 год в проекте Госбюджета запланировано установить на уровне 2102 грн.

Соответственно, повысятся и ставки судебного сбора, пишет Лига.

Ставки судебного сбора в случае принятия Госбюджета в такой редакции будут следующими:

Фото: jurliga.ligazakon.net

Судебный сбор – сбор, взимается на всей территории Украины за подачу исков, заявлений, жалоб в суд, за выдачу судами документов, а также в случае принятия отдельных судебных решений, предусмотренных Законом Украины "О судебном сборе". Судебный сбор включается в состав судебных расходов (издержек).

Напомним, что премьер Гончарук не сдержал обещания - новые налоговые законы вступят в силу не с 2021 года, а уже в следующем.

Также читайте о том, что реквизиты для уплаты налогов и судебного сбора изменятся с 1 октября.